Врач назвала негативные последствия резкого похудения
2026-03-02T03:17:00+03:00
здоровье - общество
дальневосточный федеральный университет
невролог
2026
Врач назвала негативные последствия резкого похудения
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Результатами резкого похудения могут стать нарушение пищеварения, анорексия и ухудшение состояние кожи и волос, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
"Возможные последствия экстремального похудения - это анорексия, ухудшение состояния кожи и волос, нарушение пищеварения, стула, развитие диспептических расстройств и много другое. Резкое и длительное ограничение питания, скудный рацион продуктов может привести к дефициту витаминов и минеральных компонентов", - сказала собеседница.
По словам врача, при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания необходимо обратиться к специалисту - гастроэнтерологу, эндокринологу, диетологу. Специалист обследует, выявит противопоказания и подберет максимально эффективную диету и подходящий рацион питания.