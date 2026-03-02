Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала негативные последствия резкого похудения - РИА Новости, 02.03.2026
03:17 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/pokhudenie-2077765841.html
Врач назвала негативные последствия резкого похудения
Результатами резкого похудения могут стать нарушение пищеварения, анорексия и ухудшение состояние кожи и волос, сообщила РИА Новости доцент департамента...
здоровье - общество, дальневосточный федеральный университет, невролог
Врач назвала негативные последствия резкого похудения

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Результатами резкого похудения могут стать нарушение пищеварения, анорексия и ухудшение состояние кожи и волос, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
"Возможные последствия экстремального похудения - это анорексия, ухудшение состояния кожи и волос, нарушение пищеварения, стула, развитие диспептических расстройств и много другое. Резкое и длительное ограничение питания, скудный рацион продуктов может привести к дефициту витаминов и минеральных компонентов", - сказала собеседница.
По словам врача, при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания необходимо обратиться к специалисту - гастроэнтерологу, эндокринологу, диетологу. Специалист обследует, выявит противопоказания и подберет максимально эффективную диету и подходящий рацион питания.
Психолог рассказала, как отказ от любимой еды вредит похудению
11 февраля, 05:33
 
