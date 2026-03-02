Врач назвала негативные последствия резкого похудения

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Результатами резкого похудения могут стать нарушение пищеварения, анорексия и ухудшение состояние кожи и волос, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

"Возможные последствия экстремального похудения - это анорексия, ухудшение состояния кожи и волос, нарушение пищеварения, стула, развитие диспептических расстройств и много другое. Резкое и длительное ограничение питания, скудный рацион продуктов может привести к дефициту витаминов и минеральных компонентов", - сказала собеседница.