Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске отказываются от показаний
Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске отказываются от показаний - РИА Новости, 02.03.2026
Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске отказываются от показаний
2026-03-02 Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске все еще отказываются от показаний, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске все еще отказываются от показаний