Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта - РИА Новости, 02.03.2026
16:08 02.03.2026 (обновлено: 16:50 02.03.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
общество, москва, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Снегопад в Москве, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

Девушки с цветами на Патриаршем мосту в Москве в преддверии 8 Марта. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Солнце появится в Москве 8 марта, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее Шувалов сообщил РИА Новости, что две волны холода ожидаются в Москве в первом месяце весны: с 4 по 6 марта и с 9 по 10 марта.
"Не исключено, что солнце проявит себя еще и в более прохладный день — 8 марта, когда ожидается от минус одного до минус шести градусов, но все-таки при солнце на небе", — рассказал Шувалов.
Снег весной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
1 марта, 10:02
 
ОбществоМоскваСнегопад в МосквеПогода
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
