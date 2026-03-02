https://ria.ru/20260302/pogoda-2077932534.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта - РИА Новости, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Солнце появится в Москве 8 марта, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Шувалов: солнце появится в Москве 8 марта