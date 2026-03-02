https://ria.ru/20260302/pogoda-2077904015.html
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце
Солнце в Москве может появиться в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Солнце в Москве может появиться в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее Шувалов сообщал РИА Новости, что температура воздуха в Москве
в первой половине марта будет существенно выше нормы.
"Только в пятницу и в субботу, когда Москву накроет гребень высокого давления, давление немножко вырастет, и это растущее давление растянет облачность. То есть фронтальные зоны и все облачные поля, связанные с цепунами, немного отойдут на восток и здесь, в этот момент у нас есть шанс на более солнечную погоду", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что вся неделя предполагается достаточно облачной. Облачность сохранится до пятницы, в Москве будет стоять пасмурная погода.