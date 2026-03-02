Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце
14:34 02.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце
Солнце в Москве может появиться в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 02.03.2026
2026
Новости
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце

Шувалов: солнце в Москве может появиться в пятницу и в выходные

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Солнце в Москве может появиться в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее Шувалов сообщал РИА Новости, что температура воздуха в Москве в первой половине марта будет существенно выше нормы.
Общество Москва Погода
 
 
