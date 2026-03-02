"Победа" приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" с 3 марта приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая, чтобы ими воспользоваться пассажирам предлагается заполнить форму на сайте авиакомпании, сообщил перевозчик.

Как отметили в "Победе", информация о дате, номере и времени рейса будет направлена на электронную почту, указанную в бронировании.