"Победа" приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая
"Победа" приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая - РИА Новости, 02.03.2026
"Победа" приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая
Авиакомпания "Победа" с 3 марта приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая, чтобы ими воспользоваться пассажирам предлагается заполнить форму... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:47:00+03:00
2026-03-02T22:47:00+03:00
2026-03-02T22:47:00+03:00
туризм
абу-даби
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
абу-даби
дубай
2026
Новости
ru-RU
"Победа" приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая
"Победа" с 3 марта приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая