"Победа" приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая
22:47 02.03.2026
"Победа" приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая
Авиакомпания "Победа" с 3 марта приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая, чтобы ими воспользоваться пассажирам предлагается заполнить форму...
2026
"Победа" приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" с 3 марта приступает к выполнению вывозных рейсов из Абу-Даби и Дубая, чтобы ими воспользоваться пассажирам предлагается заполнить форму на сайте авиакомпании, сообщил перевозчик.
"С 3 марта 2026 года мы приступаем к выполнению вывозных рейсов для клиентов отмененных рейсов из Дубая и Абу-Даби. Клиентам, которые ранее не оформили возврат билета и планируют воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.
Как отметили в "Победе", информация о дате, номере и времени рейса будет направлена на электронную почту, указанную в бронировании.
