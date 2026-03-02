https://ria.ru/20260302/plennyy-2077779241.html
Пленный боевик ВСУ пожаловался на канадский сухпаек
2026-03-02T07:03:00+03:00
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Пленный 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ Богдан Крысак рассказал РИА Новости, что в канадских сухпайках нечего есть.
"У нас провизию кидают раз в пять дней. Один канадский сухпаек, а там одни балабасы (конфеты, печенье и прочие сладости - ред.), там поесть нечего", - сказал пленный.
Он добавил, что перед сдачей в плен он просидел 20 дней на таком питании.