Пленный боевик ВСУ пожаловался на канадский сухпаек - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 02.03.2026
Пленный боевик ВСУ пожаловался на канадский сухпаек
Пленный 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ Богдан Крысак рассказал РИА Новости, что в канадских сухпайках нечего есть.
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
Пленный боевик ВСУ пожаловался на канадский сухпаек

Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Пленный 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ Богдан Крысак рассказал РИА Новости, что в канадских сухпайках нечего есть.
"У нас провизию кидают раз в пять дней. Один канадский сухпаек, а там одни балабасы (конфеты, печенье и прочие сладости - ред.), там поесть нечего", - сказал пленный.
Он добавил, что перед сдачей в плен он просидел 20 дней на таком питании.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Пленный сравнил службу в полку ВСУ с "шарашкиной конторой"
