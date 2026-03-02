Израиль утвердил планы продолжения операции против Ирана

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава генштаба израильской армии Эяль Замир утвердил планы продолжения операции против Ирана, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Глава генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир провел вечером оценку ситуации и утвердил планы продолжения операции на заседании форума генерального штаба", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Замир заявил, что впереди у израильских военных "еще много дней боевых действий".
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.