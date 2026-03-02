Рейтинг@Mail.ru
Израиль утвердил планы продолжения операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/plany-2077766286.html
Израиль утвердил планы продолжения операции против Ирана
Израиль утвердил планы продолжения операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль утвердил планы продолжения операции против Ирана
Глава генштаба израильской армии Эяль Замир утвердил планы продолжения операции против Ирана, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:26:00+03:00
2026-03-02T03:26:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/53/1532855357_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_8a709e3380cab41aeef41fdfcf353e31.jpg
https://ria.ru/20260302/udary-2077764864.html
https://ria.ru/20260302/udary-2077764169.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/53/1532855357_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8134e92a478cf01d8ce73159817f82ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль утвердил планы продолжения операции против Ирана

Глава генштаба ЦАХАЛ утвердил планы продолжения операции против Ирана

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкТанк "Меркава" сухопутных войск вооруженных сил Израиля
Танк Меркава сухопутных войск вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в медиабанк
Танк "Меркава" сухопутных войск вооруженных сил Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава генштаба израильской армии Эяль Замир утвердил планы продолжения операции против Ирана, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Глава генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир провел вечером оценку ситуации и утвердил планы продолжения операции на заседании форума генерального штаба", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Израиль сообщил о начале новой волны ударов по Ирану
03:00
Замир заявил, что впереди у израильских военных "еще много дней боевых действий".
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Иране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США и Израиль наносят удары по городу Ахваз
02:50
 
В миреИранИзраильСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала