Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео
Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео - РИА Новости, 02.03.2026
Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео
Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя F-15 американских ВВС сняли на видео. На кадрах видно, как он лежит в открытом багажнике автомобиля. РИА Новости, 02.03.2026
2026
Задержание пилота истребителя ВВС США, сбитого в небе над Кувейтом
Задержание пилота истребителя ВВС США, сбитого в небе над Кувейтом
