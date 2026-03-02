Рейтинг@Mail.ru
Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео - РИА Новости, 02.03.2026
11:28 02.03.2026 (обновлено: 12:01 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/pilot-2077829743.html
Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео
Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео - РИА Новости, 02.03.2026
Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео
Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя F-15 американских ВВС сняли на видео. На кадрах видно, как он лежит в открытом багажнике автомобиля. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, кувейт, сша, иран
В мире, Кувейт, США, Иран

Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя ВВС США сняли на видео

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Задержание пилота сбитого над Кувейтом истребителя F-15 американских ВВС сняли на видео.

На кадрах видно, как он лежит в открытом багажнике автомобиля.
В понедельник Минобороны Кувейта сообщило, что несколько истребителей США потерпели крушение на территории страны, их пилоты выжили.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с потерпевшим крушение истребителем F-15 и эвакуировавшимся пилотом. Средства ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта, сообщало иранское агентство Tasnim.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреКувейтСШАИран
 
 
