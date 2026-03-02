Рейтинг@Mail.ru
У России есть интересы, которые она должна обеспечить, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2026
12:28 02.03.2026 (обновлено: 12:44 02.03.2026)
У России есть интересы, которые она должна обеспечить, заявил Песков
У России есть интересы, которые она должна обеспечить, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2026
У России есть интересы, которые она должна обеспечить, заявил Песков
У России есть собственные интересы, которые страна должна обеспечить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:28:00+03:00
2026-03-02T12:44:00+03:00
россия, сша, иран, дмитрий песков, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, США, Иран, Дмитрий Песков, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
У России есть интересы, которые она должна обеспечить, заявил Песков

Песков: у РФ есть собственные интересы, которые она должна обеспечить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. У России есть собственные интересы, которые страна должна обеспечить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. И в наших интересах продолжать эти переговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как удары США по Ирану могут повлиять на переговоры о мирном урегулировании по Украине, где США выступают посредником, и может ли Москва доверять США как посреднику в этих переговорах.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Москва анализирует ситуацию после атак США и Израиля на Иран, заявил Песков
Вчера, 12:29
 
РоссияСШАИранДмитрий ПесковАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
