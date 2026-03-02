У России есть интересы, которые она должна обеспечить, заявил Песков

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. У России есть собственные интересы, которые страна должна обеспечить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. И в наших интересах продолжать эти переговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как удары США по Ирану могут повлиять на переговоры о мирном урегулировании по Украине, где США выступают посредником, и может ли Москва доверять США как посреднику в этих переговорах.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.