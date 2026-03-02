В Кремле высоко оценили посреднические усилия США в переговорах по Украине

https://ria.ru/20260302/peskov-2077857731.html
Россия высоко ценит посреднические усилия США в переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2026
