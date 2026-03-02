Рейтинг@Mail.ru
В Кремле высоко оценили посреднические усилия США в переговорах по Украине
12:27 02.03.2026 (обновлено: 12:35 02.03.2026)
В Кремле высоко оценили посреднические усилия США в переговорах по Украине
в мире
россия
сша
украина
иран
дмитрий песков
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, украина, иран, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Иран, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия высоко ценит посреднические усилия США в переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как удары США по Ирану могут повлиять на переговоры о мирном урегулировании по Украине, где США выступает посредником и может ли Москва доверять США как посреднику в этих переговорах.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Песков ответил на вопрос о переговорах с США по экономическим вопросам
Заголовок открываемого материала