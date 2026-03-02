Песков рассказал о контактах со странами, затронутыми иранским конфликтом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия продолжает общение с руководством стран, затронутых иранским конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в контакте с руководством Ирана, а также с государствами, которые затронуты конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.