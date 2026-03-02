Рейтинг@Mail.ru
Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2026
12:27 02.03.2026 (обновлено: 12:42 02.03.2026)
Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана, заявил Песков
Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2026
Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана, заявил Песков
Россия выражает разочарование, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
россия
сша
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
россия
сша
иран
тегеран (город)
в мире, россия, сша, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, США, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана, заявил Песков

Песков: РФ расстроена деградацией ситуации США и Ирана до прямой агрессии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия выражает разочарование, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между Соединенными Штатами и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
