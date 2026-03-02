Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана, заявил Песков

"Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между Соединенными Штатами и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.