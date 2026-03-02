Песков заявил об открытости России к переговорам с США

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к переговорам с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В наших интересах продолжать эти переговоры. Мы, безусловно, сохраним открытость к этим переговорам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как удары по Ирану могут повлиять на переговоры о мирном урегулировании по Украине, где США выступает посредником и может ли Москва доверять США как посреднику в этих переговорах.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.