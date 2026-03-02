Песков: Кремль не будет публично обсуждать детали переговоров по Украине

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кремль не будет публично обсуждать содержание переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ранее говорили, что не собираемся публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся, даже самых разных аспектов. Не будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам.