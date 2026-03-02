https://ria.ru/20260302/peskov-2077856668.html
Песков: Кремль не будет публично обсуждать детали переговоров по Украине
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кремль не будет публично обсуждать содержание переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ранее говорили, что не собираемся публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся, даже самых разных аспектов. Не будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.