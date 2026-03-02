Рейтинг@Mail.ru
12:26 02.03.2026 (обновлено: 12:27 02.03.2026)
Песков: Кремль не будет публично обсуждать детали переговоров по Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кремль не будет публично обсуждать содержание переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ранее говорили, что не собираемся публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся, даже самых разных аспектов. Не будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Песков ответил на вопрос о сроках новых переговоров по Украине
27 февраля, 13:02
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
