Песков ответил на вопрос о переговорах с США по экономическим вопросам - РИА Новости, 02.03.2026
12:25 02.03.2026 (обновлено: 12:39 02.03.2026)
Песков ответил на вопрос о переговорах с США по экономическим вопросам
Переговоры с США в рамках рабочей группы по экономическим вопросам идут своим чередом, работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос о переговорах с США по экономическим вопросам

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Переговоры с США в рамках рабочей группы по экономическим вопросам идут своим чередом, работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается переговоров по экономическому треку, то эта работа идет своим чередом. Ею занимается коллега (глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл - ред.) Дмитриев. Он продолжает работу. Вот такая ситуация в целом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как ситуация в Иране может сказаться на переговорах с США на экономическом треке.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия
