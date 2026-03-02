Песков ответил на вопрос о переговорах с США по экономическим вопросам

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Переговоры с США в рамках рабочей группы по экономическим вопросам идут своим чередом, работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается переговоров по экономическому треку, то эта работа идет своим чередом. Ею занимается коллега (глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл - ред.) Дмитриев. Он продолжает работу. Вот такая ситуация в целом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как ситуация в Иране может сказаться на переговорах с США на экономическом треке.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.