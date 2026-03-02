Рейтинг@Mail.ru
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 02.03.2026 (обновлено: 09:33 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/peregovory-2077780968.html
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном - РИА Новости, 02.03.2026
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном
Тегеран не планирует возобновлять диалог с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T07:26:00+03:00
2026-03-02T09:33:00+03:00
в мире
иран
вашингтон (штат)
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
оон
али хаменеи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077769671.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
вашингтон (штат)
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, вашингтон (штат), тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, оон, али хаменеи, дональд трамп, али лариджани, сша
В мире, Иран, Вашингтон (штат), Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Али Лариджани, США
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном

Али Лариджани: Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. Тегеран не планирует возобновлять диалог с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
«

"Мы не будем вести никаких переговоров с США", — говорится в публикации в его Telegram-канале.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп заявил о трех кандидатах на роль правителя Ирана
04:22
Лариджани считает, что президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".
Он добавил, что глава Белого дома превратил политический принцип "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего", жертвуя военными ради устремлений Тель-Авива.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
08:00
 
В миреИранВашингтон (штат)Тегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаООНАли ХаменеиДональд ТрампАли ЛариджаниСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала