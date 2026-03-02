Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном

ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. Тегеран не планирует возобновлять диалог с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
«
"Мы не будем вести никаких переговоров с США", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Лариджани считает, что президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".
Он добавил, что глава Белого дома превратил политический принцип "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего", жертвуя военными ради устремлений Тель-Авива.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.