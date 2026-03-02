Рейтинг@Mail.ru
США не считают свои амбиции в отношении Ирана утопией, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 02.03.2026 (обновлено: 18:29 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/pentagon-2077984203.html
США не считают свои амбиции в отношении Ирана утопией, заявили в Пентагоне
США не считают свои амбиции в отношении Ирана утопией, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.03.2026
США не считают свои амбиции в отношении Ирана утопией, заявили в Пентагоне
США не считают собственные амбиции в отношении Ирана утопией, заявил в понедельник шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:28:00+03:00
2026-03-02T18:29:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:19:2500:1425_1920x0_80_0_0_aa764201f5130227fba5a85599e5e0ea.jpg
https://ria.ru/20260302/ssha-2077969420.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры ударов по целям в Иране, опубликованные Пентагоном
Кадры ударов по целям в Иране, опубликованные Пентагоном
2026-03-02T18:28
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077962681_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_039d5f9bec79e569720f45725513f8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США не считают свои амбиции в отношении Ирана утопией, заявили в Пентагоне

Хегсет: амбиции США в Иране не утопичны

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США не считают собственные амбиции в отношении Ирана утопией, заявил в понедельник шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Наши амбиции (в операции против Ирана – ред.) не утопичны", - заявил Хегсет во время пресс-брифинга в Пентагоне.
Американский министр выразил уверенность, что амбиции Соединенных Штатов реалистичны, а также соответствуют интересам Вашингтона и его союзников.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, несмотря на переговоры по "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. По его итогам президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от обогащения урана, но Тегеран отказывается дать "правильный" ответ на требование Вашингтона.
Уже после начала ударов по Ирану он говорил, что рассчитывает на смену власти в республике.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана
Вчера, 17:48
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала