США не считают свои амбиции в отношении Ирана утопией, заявили в Пентагоне
США не считают свои амбиции в отношении Ирана утопией, заявили в Пентагоне
США не считают собственные амбиции в отношении Ирана утопией, заявил в понедельник шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 02.03.2026
Кадры ударов по целям в Иране, опубликованные Пентагоном
Кадры ударов по целям в Иране, опубликованные Пентагоном
США не считают свои амбиции в отношении Ирана утопией, заявили в Пентагоне
Хегсет: амбиции США в Иране не утопичны