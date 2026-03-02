Рейтинг@Mail.ru
Пентагон отказался приводить подробности потери трех истребителей США - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/pentagon-2077944507.html
Пентагон отказался приводить подробности потери трех истребителей США
Пентагон отказался приводить подробности потери трех истребителей США - РИА Новости, 02.03.2026
Пентагон отказался приводить подробности потери трех истребителей США
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн отказался приводить подробности потери трех истребителей F-15 во время операции против Ирана,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:49:00+03:00
2026-03-02T16:49:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150910/57/1509105768_0:219:4844:2944_1920x0_80_0_0_187618f018f8e8325c35a21a1b5fa72b.jpg
https://ria.ru/20260302/pentagon-2077942942.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150910/57/1509105768_583:0:4844:3196_1920x0_80_0_0_afdfefcef5e19427d5f8e95d4edcc66c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон отказался приводить подробности потери трех истребителей США

Кейн отказался приводить подробности потери трех истребителей F-15

© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin TrowerИстребители F-15C и F-15E ВВС США в небе
Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн отказался приводить подробности потери трех истребителей F-15 во время операции против Ирана, однако дал понять, что они упали не в результате вражеского огня.
"Мне известно о потере трех самолетов ВВС США F-15E за ночь в регионе. Я благодарен за то, что экипажи в безопасности, и нам известно, что это произошло не в результате вражеского огня, поскольку обстоятельства находятся в стадии расследования. Я не буду далее это комментировать", - заявил Кейн по время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США перехватили сотни иранских ракет, заявили в Пентагоне
Вчера, 16:44
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала