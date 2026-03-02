Пентагон отказался приводить подробности потери трех истребителей США

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн отказался приводить подробности потери трех истребителей F-15 во время операции против Ирана, однако дал понять, что они упали не в результате вражеского огня.
"Мне известно о потере трех самолетов ВВС США F-15E за ночь в регионе. Я благодарен за то, что экипажи в безопасности, и нам известно, что это произошло не в результате вражеского огня, поскольку обстоятельства находятся в стадии расследования. Я не буду далее это комментировать", - заявил Кейн по время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.