Пентагон заявил об участии киберкомандования в операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
16:28 02.03.2026 (обновлено: 16:39 02.03.2026)
Пентагон заявил об участии киберкомандования в операции против Ирана
Пентагон заявил об участии киберкомандования в операции против Ирана
в мире, сша, иран, израиль, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана

Пентагон заявил об участии киберкомандования в операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана проводится при участии кибер-, космического, стратегического и европейского командований, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"Хочу особо отметить поддержку, которую Центральному командованию США оказывают другие боевые командования, непосредственно участвующие в этой борьбе, включая Космическое командование США, Киберкомандование США и Европейское командование США. Также хочу особо отметить вклад Транспортного командования США и Стратегического командования США в эту борьбу", - сказал Кейн на пресс-конференции.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп заявил о трех кандидатах на роль правителя Ирана
