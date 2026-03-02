Операция США против Ирана не будет краткосрочной, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Операция США против Ирана не будет быстрой, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.
"Это не разовая операция на одну ночь. Военные задачи, поставленные перед CENTCOM и объединенными силами, потребуют времени для выполнения, а в некоторых случаях это будет сложная и тяжелая работа", — заявил он на пресс-брифинге в Пентагоне.
На нем также выступил министр войны Пит Хегсет. Он назвал операцию самой сложной и точной в истории, условия ее окончания определяет лишь президент Дональд Трамп. Шеф Пентагона допустил, что она будет длиться более шести недель.
"Войны прекращаются. Это не Ирак. Это не будет продолжаться бесконечно", — подчеркнул он.
Хегсет добавил, что агрессия не направлена на смену власти в Иране. Он утверждает, что Тегеран работал над созданием мощных ракет и дронов для защиты амбиций в ядерной сфере.
Другие детали операции:
- до начала боевых действий США перебросили на Ближний Восток тысячи военных, сотни истребителей и две авианосные группы;
- перед ударами Соединенные Штаты нарушили способность Ирана реагировать на атаки, фактически "ослепив" страну;
- американские войска поразили более тысячи целей и перехватили сотни иранских баллистических ракет;
- Вашингтон планирует отправить в регион новые подразделения, возможны потери среди личного состава;
- в самом Иране американских военных сейчас нет.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
