Операция США против Ирана не будет бесконечной, заявил глава Пентагона
Операция США против Ирана не будет бесконечной, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 02.03.2026
Операция США против Ирана не будет бесконечной, заявил глава Пентагона
Операция США против Ирана не будет бесконечной и не повторит операцию в Ираке, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 02.03.2026
Операция США против Ирана не будет бесконечной, заявил глава Пентагона
Хегсет: операция США против Ирана не будет бесконечной