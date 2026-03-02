Рейтинг@Mail.ru
16:13 02.03.2026 (обновлено: 16:53 02.03.2026)
Операция США против Ирана не будет бесконечной, заявил глава Пентагона
Операция США против Ирана не будет бесконечной, заявил глава Пентагона
Операция США против Ирана не будет бесконечной, заявил глава Пентагона

Хегсет: операция США против Ирана не будет бесконечной

Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Операция США против Ирана не будет бесконечной и не повторит операцию в Ираке, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет.
"Войны прекращаются. Это не Ирак. Это не будет продолжаться бесконечно", - сказал Хегсет в ходе пресс-конференции.
