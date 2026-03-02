Пентагон начал первую пресс-конференцию по операции США против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в понедельник начали первую с начала военной операции против Ирана "Эпическая ярость" пресс-конференцию, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие началось около 08.00 по восточному времени США (16.00 мск). Анонс пресс-конференции ранее был опубликован на странице Пентагона в социальной сети X. Это первое публичное выступление военного руководства США после начала ударов по Ирану.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.