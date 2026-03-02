Пентагон начал первую пресс-конференцию по операции США против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в понедельник начали первую с начала военной операции против Ирана "Эпическая ярость" пресс-конференцию, передает корреспондент РИА Новости.