12:52 02.03.2026 (обновлено: 12:57 02.03.2026)
Пентагон не ответил, уведомляли ли США Россию о планах атаковать Иран
Пентагон не ответил, уведомляли ли США Россию о планах атаковать Иран

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Пентагон в ответ на запрос РИА Новости о том, уведомляли ли Соединенные Штаты Россию о намерении начать военную операцию против Ирана, не стал раскрывать дополнительных деталей, сославшись на предыдущие заявления главы ведомства Пита Хегсета и Центрального командования ВС США.
"На данный момент нам нечего добавить сверх информации, опубликованной на страницах CENTCOM и министра войны в X", - сообщили агентству в ведомстве, отвечая на вопросы о том, уведомляли ли США Россию о намерении начать военную операцию против Ирана и поддерживаются ли между странами контакты для предотвращения возможных инцидентов в регионе.
Дым на месте авиаудара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об операции против Ирана
Вчера, 05:05
 
