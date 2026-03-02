Пентагон не ответил, уведомляли ли США Россию о планах атаковать Иран

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Пентагон в ответ на запрос РИА Новости о том, уведомляли ли Соединенные Штаты Россию о намерении начать военную операцию против Ирана, не стал раскрывать дополнительных деталей, сославшись на предыдущие заявления главы ведомства Пита Хегсета и Центрального командования ВС США.