Пентагон анонсировал первую с начала операции в Иране пресс-конференцию

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет и глава объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проведут первую с начала атаки на Иран пресс-конференцию в 16.00 мск понедельника, сообщили в Пентагоне.

Изображение с анонсом пресс-конференции опубликовано на страничке Х Пентагона. Она пройдет в 16.00 мск (08.00 по восточному времени).

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.