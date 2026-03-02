https://ria.ru/20260302/pentagon-2077774687.html
Пентагон анонсировал первую с начала операции в Иране пресс-конференцию
Пентагон анонсировал первую с начала операции в Иране пресс-конференцию
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет и глава объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проведут первую с начала атаки на Иран пресс-конференцию в 16.00 мск понедельника, сообщили в Пентагоне.
Изображение с анонсом пресс-конференции опубликовано на страничке Х
Пентагона. Она пройдет в 16.00 мск (08.00 по восточному времени).
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.