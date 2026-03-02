Рейтинг@Mail.ru
Пентагон анонсировал первую с начала операции в Иране пресс-конференцию - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/pentagon-2077774687.html
Пентагон анонсировал первую с начала операции в Иране пресс-конференцию
Пентагон анонсировал первую с начала операции в Иране пресс-конференцию - РИА Новости, 02.03.2026
Пентагон анонсировал первую с начала операции в Иране пресс-конференцию
Министр войны США Пит Хегсет и глава объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проведут первую с начала атаки на Иран пресс-конференцию в 16.00 мск... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:35:00+03:00
2026-03-02T05:35:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077503793_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52efd4ac91385815b9fc8354481163e4.jpg
https://ria.ru/20260302/udary-2077774263.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077503793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_489fc79cb0b127418b7723686bb1c6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон анонсировал первую с начала операции в Иране пресс-конференцию

Первая с начала операции в Иране пресс-конференция Пентагона пройдет в 16.00 мск

© REUTERS / Nathan HowardПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет и глава объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проведут первую с начала атаки на Иран пресс-конференцию в 16.00 мск понедельника, сообщили в Пентагоне.
Изображение с анонсом пресс-конференции опубликовано на страничке Х Пентагона. Она пройдет в 16.00 мск (08.00 по восточному времени).
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В CENTCOM заявили, что США продолжают наносить удары по Ирану
05:31
 
В миреИранСШАТегеран (город)Пит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала