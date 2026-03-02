https://ria.ru/20260302/pensiya-2077763195.html
Назван средний размер пенсии летчиков-испытателей в России
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 168 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 января этого года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии летчиков-испытателей составляет 168 097,6 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 1 тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры летчики-испытатели получают выплаты в размере 151 030,3 рублей, а неработающие - 173 638,37 рублей. Большинство из них (0,8 тысячи человек) не работают.