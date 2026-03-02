Рейтинг@Mail.ru
Назван средний размер пенсии летчиков-испытателей в России
02:37 02.03.2026
Назван средний размер пенсии летчиков-испытателей в России
Назван средний размер пенсии летчиков-испытателей в России - РИА Новости, 02.03.2026
Назван средний размер пенсии летчиков-испытателей в России
Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 168 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 января этого года, следует из данных системы Социального... РИА Новости, 02.03.2026
2026
РИА Новости
Новости
россия
Россия
Назван средний размер пенсии летчиков-испытателей в России

РИА Новости: средняя пенсия летчика-испытателя составляет 168 тысяч рублей

Трудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 168 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 января этого года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии летчиков-испытателей составляет 168 097,6 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 1 тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры летчики-испытатели получают выплаты в размере 151 030,3 рублей, а неработающие - 173 638,37 рублей. Большинство из них (0,8 тысячи человек) не работают.
Россия
 
 
