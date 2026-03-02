Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области пенсионерка погибла из-за снега, упавшего с крыши
17:26 02.03.2026
В Кировской области пенсионерка погибла из-за снега, упавшего с крыши
Пенсионерка погибла из-за упавшего на нее с крыши снега в Нолинском районе Кировской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 02.03.2026
происшествия, россия, кировская область, пушкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировская область, Пушкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области пенсионерка погибла из-за снега, упавшего с крыши

В Кировской области 74-летняя женщина погибла из-за упавшего с крыши снега

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар – РИА Новости. Пенсионерка погибла из-за упавшего на нее с крыши снега в Нолинском районе Кировской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Первого марта поступило сообщение о гибели 74-летней женщины в результате схода снега с крыши дома по улице Пушкина в поселке городского типа Аркуль Нолинского района", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Место падения снега с крыши здания на несовершеннолетнего ребенка в Фурманове - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Ивановской области ребенок пострадал из-за падения снега с крыши
ПроисшествияРоссияКировская областьПушкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
