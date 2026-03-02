https://ria.ru/20260302/pensionerka-2077961352.html
В Кировской области пенсионерка погибла из-за снега, упавшего с крыши
Пенсионерка погибла из-за упавшего на нее с крыши снега в Нолинском районе Кировской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 02.03.2026
В Кировской области 74-летняя женщина погибла из-за упавшего с крыши снега