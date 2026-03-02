Панда Катюша из Московского зоопарка разгадала головоломку

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка разгадала бочонок-головоломку со спрятанным внутри угощением, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На опубликованном видео Катюша удерживает лапами подвесной бочонок и пытается достать зубами лакомство через отверстия в нем.