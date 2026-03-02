Рейтинг@Mail.ru
14:35 02.03.2026
Панда Катюша из Московского зоопарка разгадала головоломку
Панда Катюша из Московского зоопарка разгадала головоломку

© Пресс-служба Московского зоопаркаПанда Катюша с бочоноком-головоломкой. Кадр видео
© Пресс-служба Московского зоопарка
Панда Катюша с бочоноком-головоломкой. Кадр видео
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка разгадала бочонок-головоломку со спрятанным внутри угощением, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"А после завтрака у Катюшки активность на сообразительность. Подвесили ей бочонок-головоломку с ростками внутри. А для усложнения задания крышку привязали. Терпения у Катюши пока еще маловато, но после нескольких подходов, цель была достигнута - бочонок вскрыт, а ростки стали вкусной наградой за целеустремленность", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео Катюша удерживает лапами подвесной бочонок и пытается достать зубами лакомство через отверстия в нем.
Снег во внутреннем вольере Катюши - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Директор Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снегом
21 января, 14:05
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаПанда КатюшаМосковский зоопаркОбщество
 
 
