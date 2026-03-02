В Пакистане опровергли сообщения об ударах по ядерным объектам

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости, Светлана Берило. Все ядерные установки и объекты в Пакистане находятся в безопасности и под надежной защитой, а сообщения по теме ударов ложные, завили РИА Новости в посольстве и постпредстве Пакистана при международных организациях в Вене.