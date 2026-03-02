Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане опровергли сообщения об ударах по ядерным объектам
21:27 02.03.2026 (обновлено: 21:32 02.03.2026)
В Пакистане опровергли сообщения об ударах по ядерным объектам
Все ядерные установки и объекты в Пакистане находятся в безопасности и под надежной защитой, а сообщения по теме ударов ложные, завили РИА Новости в посольстве...
В Пакистане опровергли сообщения об ударах по ядерным объектам

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости, Светлана Берило. Все ядерные установки и объекты в Пакистане находятся в безопасности и под надежной защитой, а сообщения по теме ударов ложные, завили РИА Новости в посольстве и постпредстве Пакистана при международных организациях в Вене.
"Все ядерные установки и объекты на территории Пакистана находятся в безопасности и под надежной защитой, ни один из них не подвергался ударам или атакам. Сообщения на эту тему являются ложными и представляют собой часть кампании по дезинформации и пропаганде", - сказали в постпредстве Пакистана, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее, 27 февраля, афганский телеканал Ariana News сообщил, что, по данным источников, Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана, в результате этого "сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде". Утверждалось, что удары якобы пришлись по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру Пакистана.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Премьер Пакистана отложил визит в Россию
