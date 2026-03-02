https://ria.ru/20260302/pakistan-2077793697.html
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане - РИА Новости, 02.03.2026
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
Военно-воздушные силы Афганистана нанесли новые удары по военным базам на территории Пакистана, сообщает афганский государственный телеканал RTA со ссылкой на... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:03:00+03:00
2026-03-02T09:03:00+03:00
2026-03-02T09:24:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
равалпинди
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
афганистан
пакистан
равалпинди
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
ВВС Афганистана сообщили об ударах по военным базам в Пакистане