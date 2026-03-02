Рейтинг@Mail.ru
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
09:03 02.03.2026 (обновлено: 09:24 02.03.2026)
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
Военно-воздушные силы Афганистана нанесли новые удары по военным базам на территории Пакистана, сообщает афганский государственный телеканал RTA со ссылкой на... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
афганистан
пакистан
равалпинди
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
афганистан
пакистан
равалпинди
в мире, афганистан, пакистан, равалпинди, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Равалпинди, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане

ВВС Афганистана сообщили об ударах по военным базам в Пакистане

Афганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганский военный. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Военно-воздушные силы Афганистана нанесли новые удары по военным базам на территории Пакистана, сообщает афганский государственный телеканал RTA со ссылкой на министерство обороны.
"ВВС Афганистана нанесли новые эффективные авиаудары по базе "Нурхан" в Равалпинди, штабу 12-го армейского корпуса в Кветте (провинция Белуджистан), базе "Хойзо" в агентстве Моманд (провинция Хайбер-Пахтунхва) и военной базе Казни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиаудары нанесены в ответ на вчерашние и сегодняшние нарушения афганского воздушного пространства над Кабулом, Баграмом и в некоторых других районах страны. "Любое нарушение воздушного пространства и неуважение к суверенитету Афганистана со стороны враждебных кругов Пакистана встретят решительный отпор", - приводит телеканал выдержку из заявления афганского минобороны.
