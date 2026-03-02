Оверчук заявил о необходимости регистрации россиян в консульствах

БАКУ, 2 мар - РИА Новости. Российским гражданам, желающим выехать из стран Ближнего Востока на фоне обострения ситуации, необходимо регистрироваться в консульских учреждениях, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Конечно же, вывоз осложнен тем, что там (на Ближнем Востоке - ред.) сейчас закрыты международные аэропорты, закрыто небо, но мы призываем всех российских граждан регистрироваться в консульских учреждениях, генеральных консульствах РФ, которые находятся на территориях этих стран. Это сейчас очень важно, поэтому это необходимо сделать", - призвал Оверчук.
Россияне на Кипре не пострадали
Вчера, 16:57