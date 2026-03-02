Рейтинг@Mail.ru
Оверчук заявил о необходимости регистрации россиян в консульствах - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/overchuk-2077954188.html
Оверчук заявил о необходимости регистрации россиян в консульствах
Оверчук заявил о необходимости регистрации россиян в консульствах - РИА Новости, 02.03.2026
Оверчук заявил о необходимости регистрации россиян в консульствах
Российским гражданам, желающим выехать из стран Ближнего Востока на фоне обострения ситуации, необходимо регистрироваться в консульских учреждениях, заявил... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:12:00+03:00
2026-03-02T17:12:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
алексей оверчук
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061489315_0:87:3010:1780_1920x0_80_0_0_5c439711f08c6ffe0eb57b3884effcff.jpg
https://ria.ru/20260302/kipr-2077947345.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061489315_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b9f8de74d9f9c7e67b108b070c160dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, алексей оверчук, иран
В мире, Ближний Восток, США, Алексей Оверчук, Иран
Оверчук заявил о необходимости регистрации россиян в консульствах

Оверчук: россиянам на Ближнем Востоке необходимо регистрироваться в консульствах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 2 мар - РИА Новости. Российским гражданам, желающим выехать из стран Ближнего Востока на фоне обострения ситуации, необходимо регистрироваться в консульских учреждениях, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Конечно же, вывоз осложнен тем, что там (на Ближнем Востоке - ред.) сейчас закрыты международные аэропорты, закрыто небо, но мы призываем всех российских граждан регистрироваться в консульских учреждениях, генеральных консульствах РФ, которые находятся на территориях этих стран. Это сейчас очень важно, поэтому это необходимо сделать", - призвал Оверчук.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россияне на Кипре не пострадали
Вчера, 16:57
 
В миреБлижний ВостокСШААлексей ОверчукИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала