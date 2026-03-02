Стало известно, сколько россиян собираются брать отпуск весной

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Более трети россиян (43%) предпочитают брать отпуск весной, из них каждый пятый (21%) предпочел для отдыха май, следует из исследования hh.ru, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

"Отпуск традиционно весной достиг 43%. Из них 21% из респондентов предпочли для отдыха май, 14% - хотят отдохнуть в апреле, а 8% - в марте", - сказано в исследовании.

Чаще всего весной планирует отдыхать молодежь. Среди россиян 25–34 лет отпуск в это время года выбрали 51%, в группе 18–24 лет - 50%, до 18 лет - 45%. С возрастом интерес к весеннему отпуску снижается: среди сотрудников 35–44 лет его выбрали 41%, в возрасте 45–54 лет - 30%, а среди людей старше 55 лет - 23%. При этом во всех возрастных группах самым популярным месяцем остается май.

Согласно данным опроса, предпочтения в отпуске зависят и от профессии. Чаще других берут отпуск весной специалисты в сфере информационных технологий (65%), а также в сфере управления персоналом и тренинга (59%). У последних наиболее популярен апрель (27%), только затем май (19%).