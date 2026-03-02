https://ria.ru/20260302/otpusk-2077775514.html
Стало известно, сколько россиян собираются брать отпуск весной
Стало известно, сколько россиян собираются брать отпуск весной - РИА Новости, 02.03.2026
Стало известно, сколько россиян собираются брать отпуск весной
Более трети россиян (43%) предпочитают брать отпуск весной, из них каждый пятый (21%) предпочел для отдыха май, следует из исследования hh.ru, которое оказалось РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T06:03:00+03:00
2026-03-02T06:03:00+03:00
2026-03-02T06:03:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb68f7d957e8b9e4404b1d39fb3734bd.jpg
https://ria.ru/20260227/issledovanie-2077050675.html
https://ria.ru/20260228/otpusk-2077327649.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f065473e134712c010ab8ae5bb88241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Стало известно, сколько россиян собираются брать отпуск весной
РИА Новости: брать отпуск весной предпочитают 43% россиян
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Более трети россиян (43%) предпочитают брать отпуск весной, из них каждый пятый (21%) предпочел для отдыха май, следует из исследования hh.ru, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Отпуск традиционно весной достиг 43%. Из них 21% из респондентов предпочли для отдыха май, 14% - хотят отдохнуть в апреле, а 8% - в марте", - сказано в исследовании.
Чаще всего весной планирует отдыхать молодежь. Среди россиян 25–34 лет отпуск в это время года выбрали 51%, в группе 18–24 лет - 50%, до 18 лет - 45%. С возрастом интерес к весеннему отпуску снижается: среди сотрудников 35–44 лет его выбрали 41%, в возрасте 45–54 лет - 30%, а среди людей старше 55 лет - 23%. При этом во всех возрастных группах самым популярным месяцем остается май.
Согласно данным опроса, предпочтения в отпуске зависят и от профессии. Чаще других берут отпуск весной специалисты в сфере информационных технологий (65%), а также в сфере управления персоналом и тренинга (59%). У последних наиболее популярен апрель (27%), только затем май (19%).
Кроме того, весной часто отдыхают сотрудники маркетинга и рекламы, продаж и клиентского сервиса (по 53%), а также юристы и домашний и обслуживающий персонал (по 50%).