Отец ребенка блогера Лерчек опубликовал фотографии из роддома
Отец ребенка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), тренер по танцам Луис Сквиччиарини опубликовал совместные фотографии с новорожденным из роддома. РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отец ребенка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), тренер по танцам Луис Сквиччиарини опубликовал совместные фотографии с новорожденным из роддома.
В четверг источник из окружения блогера рассказал РИА Новости, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом, родила сына.
"Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в тот день. Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился - и мое сердце наполнилось счастьем", - написал Сквиччиарини в соцсети Instagram*.
На фотографиях запечатлены новорожденный сын и счастливые родители.
Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.