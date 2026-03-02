Рейтинг@Mail.ru
Отец ребенка блогера Лерчек опубликовал фотографии из роддома - РИА Новости, 02.03.2026
17:28 02.03.2026
Отец ребенка блогера Лерчек опубликовал фотографии из роддома
Отец ребенка блогера Лерчек опубликовал фотографии из роддома
Отец ребенка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), тренер по танцам Луис Сквиччиарини опубликовал совместные фотографии с новорожденным из роддома.
2026-03-02T17:28:00+03:00
2026-03-02T17:28:00+03:00
россия
оаэ
валерия чекалина
https://ria.ru/20260207/lerchek-2072859538.html
россия
оаэ
россия, оаэ, валерия чекалина
Россия, ОАЭ, Валерия Чекалина
Отец ребенка блогера Лерчек опубликовал фотографии из роддома

Отец ребенка блогера Лерчек опубликовал фотографии с сыном из роддома

Фото, опубликованное в соцсети Луисом Сквиччиарини
Фото, опубликованное в соцсети Луисом Сквиччиарини
Фото, опубликованное в соцсети Луисом Сквиччиарини
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отец ребенка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), тренер по танцам Луис Сквиччиарини опубликовал совместные фотографии с новорожденным из роддома.
В четверг источник из окружения блогера рассказал РИА Новости, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом, родила сына.
"Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в тот день. Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился - и мое сердце наполнилось счастьем", - написал Сквиччиарини в соцсети Instagram*.
На фотографиях запечатлены новорожденный сын и счастливые родители.
Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве
Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей
7 февраля, 09:49
7 февраля, 09:49
 
Россия ОАЭ Валерия Чекалина
 
 
