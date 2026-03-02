Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил, кто на самом деле ударил по отелю в Эр-Рияде
15:31 02.03.2026 (обновлено: 15:41 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/otel-2077921161.html
Источник сообщил, кто на самом деле ударил по отелю в Эр-Рияде
Удар по отелю в Эр-Рияде является операцией США под ложным флагом, центральное командование ВС США пытается убедить власти соседних с Ираном стран начать прямую РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:31:00+03:00
2026-03-02T15:41:00+03:00
Источник сообщил, кто на самом деле ударил по отелю в Эр-Рияде

РИА Новости: удар по отелю в Эр-Рияде нанесли США под ложным флагом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Удар по отелю в Эр-Рияде является операцией США под ложным флагом, центральное командование ВС США пытается убедить власти соседних с Ираном стран начать прямую войну с Ираном, заявил РИА Новости осведомленный иранский источник.
"На этом этапе миссия CENTCOM состоит в том, чтобы убедить правителей этих стран начать прямую войну с Ираном и завоевать общественное мнение в регионе путем нападений на мирное население в арабских странах, особенно в Саудовской Аравии, и возложить вину за это на Иран. Это произошло в последние дни в результате использования иранской тяжелой ракеты, радиоэлектронной борьбы и удара по отелю Regency (в Эр-Рияде - ред.). Американцы имеют давнюю историю проведения подобных психологических операций, известных как операции под ложным флагом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "расширение иранских операций в регионе и сокращение оборонных возможностей США под эгидой CENTCOM положили начало новому этапу психологических операций". Он добавил, что центральное командование ВС США подвергается критике из-за крушения нескольких американских истребителей и атаки на авианосец USS Abraham Lincoln.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
