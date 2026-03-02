МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Удар по отелю в Эр-Рияде является операцией США под ложным флагом, центральное командование ВС США пытается убедить власти соседних с Ираном стран начать прямую войну с Ираном, заявил РИА Новости осведомленный иранский источник.
"На этом этапе миссия CENTCOM состоит в том, чтобы убедить правителей этих стран начать прямую войну с Ираном и завоевать общественное мнение в регионе путем нападений на мирное население в арабских странах, особенно в Саудовской Аравии, и возложить вину за это на Иран. Это произошло в последние дни в результате использования иранской тяжелой ракеты, радиоэлектронной борьбы и удара по отелю Regency (в Эр-Рияде - ред.). Американцы имеют давнюю историю проведения подобных психологических операций, известных как операции под ложным флагом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "расширение иранских операций в регионе и сокращение оборонных возможностей США под эгидой CENTCOM положили начало новому этапу психологических операций". Он добавил, что центральное командование ВС США подвергается критике из-за крушения нескольких американских истребителей и атаки на авианосец USS Abraham Lincoln.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00