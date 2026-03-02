Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии опровергли сообщения о пожаре в гостинице в Эр-Рияде - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 02.03.2026 (обновлено: 08:17 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/otel-2077783818.html
В Саудовской Аравии опровергли сообщения о пожаре в гостинице в Эр-Рияде
В Саудовской Аравии опровергли сообщения о пожаре в гостинице в Эр-Рияде - РИА Новости, 02.03.2026
В Саудовской Аравии опровергли сообщения о пожаре в гостинице в Эр-Рияде
Сообщения о пожаре в гостинице Hayyat Regency в Эр-Рияде в результате попадания осколков ракет не соответствуют действительности, фотографии пожара,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:16:00+03:00
2026-03-02T08:17:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_082816a59958d34d832df84b458d1e11.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
саудовская аравия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_56fb3299c7ae3e4967fe8f7ce74cb50f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Саудовской Аравии опровергли сообщения о пожаре в гостинице в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии опровергли сообщения о пожаре в отеле Hayyat Regency

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Сообщения о пожаре в гостинице Hayyat Regency в Эр-Рияде в результате попадания осколков ракет не соответствуют действительности, фотографии пожара, распространенные в социальных сетях, сфабрикованы, говорится в заявлении в Х саудовского комитета по борьбе с ложной информацией.
"Информация о якобы нанесенном ударе по отелю Hyatt Regency в Эр-Рияде не соответствует действительности; изображение отредактировано цифровым способом и содержит элементы, не соответствующие реальности, в рамках повторяющихся попыток исказить картину и посеять панику", - написано в заявлении.
Вместе с сообщением комитет приводит фотографии гостиницы до и после обработки.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
08:00
 
В миреСаудовская АравияСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала