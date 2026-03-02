https://ria.ru/20260302/otel-2077783818.html
В Саудовской Аравии опровергли сообщения о пожаре в гостинице в Эр-Рияде
2026-03-02T08:16:00+03:00
2026-03-02T08:16:00+03:00
2026-03-02T08:17:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
сша
израиль
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Сообщения о пожаре в гостинице Hayyat Regency в Эр-Рияде в результате попадания осколков ракет не соответствуют действительности, фотографии пожара, распространенные в социальных сетях, сфабрикованы, говорится в заявлении в Х саудовского комитета по борьбе с ложной информацией.
"Информация о якобы нанесенном ударе по отелю Hyatt Regency в Эр-Рияде не соответствует действительности; изображение отредактировано цифровым способом и содержит элементы, не соответствующие реальности, в рамках повторяющихся попыток исказить картину и посеять панику", - написано в заявлении.
Вместе с сообщением комитет приводит фотографии гостиницы до и после обработки.