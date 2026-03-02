Эксперт рассказала, как россияне могут вернуть стоимость тура в ОАЭ

"Для тех, кто уже находится в ОАЭ и столкнулся с эвакуацией или повреждением отеля, процедура возврата средств за отпуск сложнее. Вы имеете право на возвращение денег за неиспользованные дни отдыха пропорционально остатку тура. Однако важно понимать, что форс-мажор освобождает бизнес от выплаты штрафов и компенсации морального вреда. Если ваш рейс отменен из-за закрытия неба, авиакомпания обязана обеспечить вас водой и питанием в аэропорту, но не должна оплачивать проживание в гостинице, так как военные действия — это внешнее обстоятельство, а не вина перевозчика", - заключила она.