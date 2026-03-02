Эксперт рассказала, как россияне могут вернуть стоимость тура в ОАЭ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне, чей отдых в ОАЭ был сорван из-за ракетных атак и закрытия воздушного пространства, могут рассчитывать на полный возврат стоимости тура, поскольку это классифицируется как форс-мажор, рассказала гендиректор "Центра туризма и отдыха" Люсинэ Кодякова.
"С юридической точки зрения происходящее классифицируется как форс-мажор — обстоятельство непреодолимой силы. В таких условиях правила игры меняются, а ответственность распределяется между туроператором, авиакомпанией и самим путешественником. Если вылет в ОАЭ еще не состоялся, закон на вашей стороне. При возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания турист имеет право на расторжение договора и возврат полной стоимости тура", - сказала она в беседе с порталом NEWS.ru.
По словам эксперта, для путешественников, уже находящихся в ОАЭ и столкнувшихся с последствиями атак, процедура возврата будет более сложной.
"Для тех, кто уже находится в ОАЭ и столкнулся с эвакуацией или повреждением отеля, процедура возврата средств за отпуск сложнее. Вы имеете право на возвращение денег за неиспользованные дни отдыха пропорционально остатку тура. Однако важно понимать, что форс-мажор освобождает бизнес от выплаты штрафов и компенсации морального вреда. Если ваш рейс отменен из-за закрытия неба, авиакомпания обязана обеспечить вас водой и питанием в аэропорту, но не должна оплачивать проживание в гостинице, так как военные действия — это внешнее обстоятельство, а не вина перевозчика", - заключила она.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.