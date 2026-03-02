Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как россияне могут вернуть стоимость тура в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/otdykh-2077959920.html
Эксперт рассказала, как россияне могут вернуть стоимость тура в ОАЭ
Эксперт рассказала, как россияне могут вернуть стоимость тура в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Эксперт рассказала, как россияне могут вернуть стоимость тура в ОАЭ
Россияне, чей отдых в ОАЭ был сорван из-за ракетных атак и закрытия воздушного пространства, могут рассчитывать на полный возврат стоимости тура, поскольку это... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:23:00+03:00
2026-03-02T17:23:00+03:00
оаэ
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260302/oae-2077814881.html
https://ria.ru/20260302/turist-2077928179.html
оаэ
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7c072baa38886a94626e3c44b2ac8a75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт рассказала, как россияне могут вернуть стоимость тура в ОАЭ

Кодякова: россияне, чей отдых в ОАЭ сорван, смогут вернуть деньги

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне, чей отдых в ОАЭ был сорван из-за ракетных атак и закрытия воздушного пространства, могут рассчитывать на полный возврат стоимости тура, поскольку это классифицируется как форс-мажор, рассказала гендиректор "Центра туризма и отдыха" Люсинэ Кодякова.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"С юридической точки зрения происходящее классифицируется как форс-мажор — обстоятельство непреодолимой силы. В таких условиях правила игры меняются, а ответственность распределяется между туроператором, авиакомпанией и самим путешественником. Если вылет в ОАЭ еще не состоялся, закон на вашей стороне. При возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания турист имеет право на расторжение договора и возврат полной стоимости тура", - сказала она в беседе с порталом NEWS.ru.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ
Вчера, 10:47
По словам эксперта, для путешественников, уже находящихся в ОАЭ и столкнувшихся с последствиями атак, процедура возврата будет более сложной.
"Для тех, кто уже находится в ОАЭ и столкнулся с эвакуацией или повреждением отеля, процедура возврата средств за отпуск сложнее. Вы имеете право на возвращение денег за неиспользованные дни отдыха пропорционально остатку тура. Однако важно понимать, что форс-мажор освобождает бизнес от выплаты штрафов и компенсации морального вреда. Если ваш рейс отменен из-за закрытия неба, авиакомпания обязана обеспечить вас водой и питанием в аэропорту, но не должна оплачивать проживание в гостинице, так как военные действия — это внешнее обстоятельство, а не вина перевозчика", - заключила она.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ
Вчера, 15:58
 
ОАЭИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала