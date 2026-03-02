Рейтинг@Mail.ru
WP раскрыла подробности о подозреваемом в стрельбе в Остине - РИА Новости, 02.03.2026
14:44 02.03.2026
WP раскрыла подробности о подозреваемом в стрельбе в Остине
WP раскрыла подробности о подозреваемом в стрельбе в Остине
Подозреваемый в стрельбе в техасском Остине Ндиага Диагне ранее попадал в поле зрения властей из-за проблем с психикой, пишет в понедельник газета Washington... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:44:00+03:00
2026-03-02T14:44:00+03:00
в мире
сша
остин
сенегал
сша
остин
сенегал
в мире, сша, остин, сенегал
В мире, США, Остин, Сенегал
WP раскрыла подробности о подозреваемом в стрельбе в Остине

WP: подозреваемый в стрельбе в Остине имел проблемы с психикой

Полицейские штата Техас
Полицейские штата Техас
© AP Photo / Eric Gay
Полицейские штата Техас. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в техасском Остине Ндиага Диагне ранее попадал в поле зрения властей из-за проблем с психикой, пишет в понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Диагне был натурализованным гражданином США из Сенегала с историей предыдущих конфликтов с властями штата из-за эпизодов, связанных с психическим здоровьем, сообщили информированные люди, хотя характер тех инцидентов остается неясным", - говорится в материале.
Мужчина открыл огонь в баре Buford's Backyard Beer Garden в Техасе ранним утром воскресенья. Он убил двух и ранил 14 человек. В момент стрельбы на нем была кофта с надписью Property of Allah (англ. "Собственность Аллаха" - ред.).
По данным Washington Post, следствие рассматривает и версия, что Диагне совершил нападение из-за ударов США и Израиля по Ирану.
Пакистанская полиция - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Исламабаде в районе посольства США произошла стрельба
1 марта, 14:17
 
