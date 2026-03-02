https://ria.ru/20260302/ostin-2077907085.html
WP раскрыла подробности о подозреваемом в стрельбе в Остине
Подозреваемый в стрельбе в техасском Остине Ндиага Диагне ранее попадал в поле зрения властей из-за проблем с психикой, пишет в понедельник газета Washington... РИА Новости, 02.03.2026
