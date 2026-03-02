Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о начале наступательной операции в Ливане - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 02.03.2026 (обновлено: 09:34 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/operatsiya-2077792347.html
Израиль заявил о начале наступательной операции в Ливане
Израиль заявил о начале наступательной операции в Ливане - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль заявил о начале наступательной операции в Ливане
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о наступательной операции в Ливане. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:11:00+03:00
2026-03-02T09:34:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077788995_0:89:2154:1301_1920x0_80_0_0_9a73a4aa65bf3db29d31196e31955c38.jpg
https://ria.ru/20260302/udar-2077769329.html
https://ria.ru/20260302/livan-2077774438.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
ливан
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077788995_152:0:2003:1388_1920x0_80_0_0_c059891a6126b39f5783fcec302c76fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, али хаменеи, оон, джозеф аун, сша
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, Али Хаменеи, ООН, Джозеф Аун, США
Израиль заявил о начале наступательной операции в Ливане

Глава Генштаба ЦАХАЛ Замир объявил о начале операции в Ливане

© REUTERS / Mohamed AzakirДым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о наступательной операции в Ливане.
«
"Мы начали наступательную операцию против "Хезболлы" <...>. Мы находимся не только в обороне, но и в нападении. Нужно готовиться к долгим дням боев (на северном фронте. — Прим. ред.)", — заявил он на совещании с военными.
Бойцы ливанского движения Хезболлах нанесли ракетные удары по израильским базам - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Хезболла" заявила о нанесении удара по израильской базе ПРО
04:16
Замир утверждает, что "Хезболла" начала кампанию против Израиля и несет ответственность за эскалацию. Также он поручил готовиться к непрерывным наступательным действиям.
Ночью в понедельник ЦАХАЛ нанесла удары по нескольким районам Ливана. Тель-Авив назвал их целью объекты "Хезболлы". Как сообщил телеканал Al Hadath, одной из жертв атак стал глава парламентского блока движения Мохаммед Раад.
По данным ливанских властей, всего от израильской агрессии погиб 31 человек, 149 получили ранения. При этом президент страны Джозеф Аун подчеркнул, что Бейрут не имеет отношения к пуску ракет по Израилю.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Армия Израиля призвала жителей около 50 поселений Ливана покинуть свои дома
05:32

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
08:00
 
В миреЛиванИзраильХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампАли ХаменеиООНДжозеф АунСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала