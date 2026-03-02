Рейтинг@Mail.ru
Заседание СБ ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж - РИА Новости, 02.03.2026
23:38 02.03.2026
Заседание СБ ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж
Заседание СБ ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж - РИА Новости, 02.03.2026
Заседание СБ ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж
Заседание Совета Безопасности ООН под председательством первой леди США Меланьи Трамп вызвало небывалый ажиотаж, в зале для зрителей закончились места, передает РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:38:00+03:00
2026-03-02T23:38:00+03:00
в мире
иран
меланья трамп
совет безопасности оон
оон
иран
в мире, иран, меланья трамп, совет безопасности оон, оон
В мире, Иран, Меланья Трамп, Совет Безопасности ООН, ООН
Заседание СБ ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж

РИА Новости: заседание ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг ООН
Флаг ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
ООН, 2 мар – РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН под председательством первой леди США Меланьи Трамп вызвало небывалый ажиотаж, в зале для зрителей закончились места, передает корреспондент РИА Новости.
Меланья Трамп председательствует на заседании "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта". Это событие станет первым случаем в истории, когда супруга главы американской администрации или любого другого мирового лидера председательствует на заседании совета.
Заседание в понедельник вызвало небывалый ажиотаж: в зале для зрителей не осталось свободных мест. Среди дипломатов - также полная посадка.
При этом на выходных СБ ООН проводил экстренное заседание в связи с ситуацией вокруг Ирана, тогда такого внимания к мероприятию не было.
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Постпред России при ООН пожал руку Меланье Трамп
