Заседание СБ ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж
Заседание СБ ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж - РИА Новости, 02.03.2026
Заседание СБ ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж
Заседание Совета Безопасности ООН под председательством первой леди США Меланьи Трамп вызвало небывалый ажиотаж, в зале для зрителей закончились места, передает РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:38:00+03:00
2026-03-02T23:38:00+03:00
2026-03-02T23:38:00+03:00
Заседание СБ ООН под председательством Меланьи Трамп вызвало ажиотаж
