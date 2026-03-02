Рейтинг@Mail.ru
ООН обеспокоена последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики
20:43 02.03.2026
ООН обеспокоена последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики
ООН обеспокоена последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики
ООН обеспокоена негативными последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
стефан дюжаррик
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, иран, стефан дюжаррик, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Стефан Дюжаррик, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ООН обеспокоена последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики

Дюжаррик: ООН обеспокоена последствиями конфликта с Ираном для мировой экономики

ООН, 2 мар - РИА Новости. ООН обеспокоена негативными последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Мы также обеспокоены тем, какое негативное влияние военная деятельность в регионе в целом может оказать на мировую экономику, и эти последствия, как это часто бывает, сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана
В мире, Иран, Стефан Дюжаррик, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
