https://ria.ru/20260302/oon-2078020317.html
ООН обеспокоена последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики
ООН обеспокоена последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики - РИА Новости, 02.03.2026
ООН обеспокоена последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики
ООН обеспокоена негативными последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:43:00+03:00
2026-03-02T20:43:00+03:00
2026-03-02T20:43:00+03:00
в мире
иран
стефан дюжаррик
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260302/guterresh--2078018134.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, стефан дюжаррик, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Стефан Дюжаррик, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ООН обеспокоена последствиями конфликта вокруг Ирана для мировой экономики
Дюжаррик: ООН обеспокоена последствиями конфликта с Ираном для мировой экономики