Свыше 700 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг

"Такие мероприятия позволяют повысить охват населения профилактическими осмотрами и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. В прошедшем Дне открытых дверей участие приняли 703 человека, из них у 13 специалисты выявили патологии и направили на более углубленную диагностику", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.