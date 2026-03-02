Рейтинг@Mail.ru
Свыше 700 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг
12:45 02.03.2026
Свыше 700 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг
День открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья 28 февраля, специалисты приняли 703 человека
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), медицина
Свыше 700 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. День открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья 28 февраля, специалисты приняли 703 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пройти бесплатный онкоскрининг могли все жители региона старше 18 лет.
"Такие мероприятия позволяют повысить охват населения профилактическими осмотрами и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. В прошедшем Дне открытых дверей участие приняли 703 человека, из них у 13 специалисты выявили патологии и направили на более углубленную диагностику", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Так, женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию и УЗИ молочных желез. Мужчинам был доступен ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы. Кроме того, все желающие могли получить консультацию врача-онколога, а также пройти обследования на новообразования кожи, скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и пищеварительной системы.
 
