13:37 02.03.2026 (обновлено: 15:30 02.03.2026)
На танкере у берегов Омана прогремел взрыв
Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке у берегов Омана, в результате начавшегося на судне пожара погиб член экипажа, сообщил Центр морской безопасности...
На танкере у берегов Омана прогремел взрыв

На танкере у берегов Омана вспыхнул пожар после взрыва

СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке у берегов Омана, в результате начавшегося на судне пожара погиб член экипажа, сообщил Центр морской безопасности страны.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Нефтяной танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых островов подвергся атаке безэкипажного катера в 25 морских милях от берегов провинции Маскат. Судно перевозит более 59 тысяч тонн груза. В результате атаки возникли взрыв и пожар в машинном отделении, вследствие этого скончался член экипажа – гражданин Индии", - говорится в сообщении.
Центр отметил, что остальные члены экипажа – 21 человек – были эвакуированы. Среди них 16 граждан Индии, четверо граждан Бангладеш и один украинец. За поврежденным судном следит корабль ВМС Омана и предупреждает проходящие мимо суда о ЧП.
