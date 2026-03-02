https://ria.ru/20260302/oman-2077883171.html
На танкере у берегов Омана прогремел взрыв
На танкере у берегов Омана прогремел взрыв - РИА Новости, 02.03.2026
На танкере у берегов Омана прогремел взрыв
Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке у берегов Омана, в результате начавшегося на судне пожара погиб член экипажа, сообщил Центр морской безопасности... РИА Новости, 02.03.2026
Предположительно, кадры танкера, атакованного у берегов Омана
Предположительно, кадры танкера, атакованного у берегов Омана.
