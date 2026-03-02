Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
07:28 02.03.2026
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.03.2026
2026
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗал аэропорта Сочи
Зал аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Зал аэропорта Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍️ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
