В Херсонской области при ударе ВСУ по отделу МВД погибли пять полицейских

"Двадцать восьмого февраля 2026 года около 15.00 часов (мск - ред.) вооруженными силами Украины нанесен удар по сотрудникам отдела МВД России "Голопристанский". В результате погибли пять сотрудников полиции, шестеро получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы.