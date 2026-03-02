Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при ударе ВСУ по отделу МВД погибли пять полицейских - РИА Новости, 02.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 02.03.2026 (обновлено: 15:38 02.03.2026)
В Херсонской области при ударе ВСУ по отделу МВД погибли пять полицейских
Пять полицейских погибли и шестеро ранены в результате удара ВСУ по отделу МВД "Голопристанский" в Херсонской области, сообщила пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
херсонская область
херсонская область , вооруженные силы украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Пять полицейских погибли и шестеро ранены в результате удара ВСУ по отделу МВД "Голопристанский" в Херсонской области, сообщила пресс-служба МВД по региону.
"Двадцать восьмого февраля 2026 года около 15.00 часов (мск - ред.) вооруженными силами Украины нанесен удар по сотрудникам отдела МВД России "Голопристанский". В результате погибли пять сотрудников полиции, шестеро получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В МВД рассказали о причинах гибели троих полицейских в Москве
Вчера, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
