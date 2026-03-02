https://ria.ru/20260302/obstrel-2077922490.html
В Херсонской области при ударе ВСУ по отделу МВД погибли пять полицейских
В Херсонской области при ударе ВСУ по отделу МВД погибли пять полицейских - РИА Новости, 02.03.2026
В Херсонской области при ударе ВСУ по отделу МВД погибли пять полицейских
Пять полицейских погибли и шестеро ранены в результате удара ВСУ по отделу МВД "Голопристанский" в Херсонской области, сообщила пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:37:00+03:00
2026-03-02T15:37:00+03:00
2026-03-02T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
https://ria.ru/20260302/moskva-2077862750.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Херсонской области при ударе ВСУ по отделу МВД погибли пять полицейских
В Херсонской области при ударе ВСУ по отделу МВД 5 полицейских погибли, 6 ранены