Обломки БПЛА повредили кровлю дома на Кубани
Обломки БПЛА повредили кровлю дома на Кубани - РИА Новости, 02.03.2026
Обломки БПЛА повредили кровлю дома на Кубани
Обломки БПЛА повредили кровлю частного дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 02.03.2026
происшествия
красноармейский район
краснодарский край
красноармейский район
краснодарский край
Обломки БПЛА повредили кровлю дома на Кубани
Обломки украинского дрона повредили кровлю частного дома на Кубани