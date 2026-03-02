Рейтинг@Mail.ru
Российская туристка рассказала о возвращении в Москву из ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
22:47 02.03.2026
Российская туристка рассказала о возвращении в Москву из ОАЭ
Российская туристка рассказала о возвращении в Москву из ОАЭ
оаэ
ближний восток
сша
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
ближний восток
сша
Новости
ru-RU
оаэ, ближний восток, сша, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, Ближний Восток, США, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Российская туристка рассказала о возвращении в Москву из ОАЭ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянка Анна с двумя детьми, вернувшаяся в Россию из ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала, что авиакомпания предоставила им все, что было необходимо.
В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ приземлился в "Шереметьево".
"Авиакомпания решила все очень хорошо, они предоставили абсолютно все. Они очень беспокоились, звонили, где мы находимся, смогли ли мы доехать в аэропорт. Очень беспокоились, чтобы все было хорошо", - сказала Анна журналистам.
Вместе с ней также прилетели двое сыновей. Младший ребенок рассказал, что он не слышал взрывов и ему не было страшно.
"Мы отвлекали, старались отвлекать детей. Старший ребенок слышал, волновался, безусловно, но все в порядке", - добавила россиянка.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ОАЭБлижний ВостокСШАШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
