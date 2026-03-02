Российская туристка рассказала о возвращении в Москву из ОАЭ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянка Анна с двумя детьми, вернувшаяся в Россию из ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала, что авиакомпания предоставила им все, что было необходимо.

В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ приземлился в " Шереметьево ".

"Авиакомпания решила все очень хорошо, они предоставили абсолютно все. Они очень беспокоились, звонили, где мы находимся, смогли ли мы доехать в аэропорт. Очень беспокоились, чтобы все было хорошо", - сказала Анна журналистам.

Вместе с ней также прилетели двое сыновей. Младший ребенок рассказал, что он не слышал взрывов и ему не было страшно.

"Мы отвлекали, старались отвлекать детей. Старший ребенок слышал, волновался, безусловно, но все в порядке", - добавила россиянка.