Российская туристка рассказала о возвращении в Москву из ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Россиянка Анна с двумя детьми, вернувшаяся в Россию из ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала, что авиакомпания предоставила им все, что было... РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянка Анна с двумя детьми, вернувшаяся в Россию из ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала, что авиакомпания предоставила им все, что было необходимо.
В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ
приземлился в "Шереметьево
".
"Авиакомпания решила все очень хорошо, они предоставили абсолютно все. Они очень беспокоились, звонили, где мы находимся, смогли ли мы доехать в аэропорт. Очень беспокоились, чтобы все было хорошо", - сказала Анна журналистам.
Вместе с ней также прилетели двое сыновей. Младший ребенок рассказал, что он не слышал взрывов и ему не было страшно.
"Мы отвлекали, старались отвлекать детей. Старший ребенок слышал, волновался, безусловно, но все в порядке", - добавила россиянка.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.