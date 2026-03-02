https://ria.ru/20260302/oae-2078038906.html
Россияне, прилетевшие из Абу-Даби, рассказали об обстановке при перелете
Россияне, прилетевшие из Абу-Даби, рассказали об обстановке при перелете - РИА Новости, 02.03.2026
Россияне, прилетевшие из Абу-Даби, рассказали об обстановке при перелете
Туристы, прибывшие в Москву первым после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейсом из Абу-Даби, отметили в беседе с РИА Новости отличную... РИА Новости, 02.03.2026
2026
Новости
ru-RU
Россияне, прилетевшие из Абу-Даби, рассказали об обстановке при перелете
РИА Новости: туристы, прилетевшие из Абу-Даби рассказали об обстановке в стране
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Туристы, прибывшие в Москву первым после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейсом из Абу-Даби, отметили в беседе с РИА Новости отличную организацию перелета.
"Все там отлично", - сказала РИА Новости одна из вернувшихся туристок.
Российская актриса Виктория Тарасова, сыгравшая главную роль в сериале "Глухарь", также поделилась с журналистами, что ее поразила организация всего процесса.
"Мне очень понравилось то, что страна, вообще я никогда такого не видела, я много раз бывала на войне и там, и сам, и я уже, можно сказать, привычная, конечно, к этим бомбежкам, но здесь так было все четко. Четко дали ваучер, четко вышел, тебя посадили в детский автобус. Столько народу работало", - сказала Тарасова журналистам.
Первый рейс из ОАЭ
после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
приземлился в "Шереметьево
" в понедельник вечером. Рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби
совершил посадку в 21.08 мск.
Всего за минувшие выходные были отменены 216 рейсов между Россией
и странами Ближнего Востока, большая часть из которых - в Россию из ОАЭ и обратно. Пассажиры отмененных рейсов смогли оформить возвраты более 10 тысяч билетов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.