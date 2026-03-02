Рейтинг@Mail.ru
Россияне, прилетевшие из Абу-Даби, рассказали об обстановке при перелете
Туризм
 
22:38 02.03.2026
Россияне, прилетевшие из Абу-Даби, рассказали об обстановке при перелете
Россияне, прилетевшие из Абу-Даби, рассказали об обстановке при перелете
Россияне, прилетевшие из Абу-Даби, рассказали об обстановке при перелете
Туристы, прибывшие в Москву первым после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейсом из Абу-Даби, отметили в беседе с РИА Новости отличную... РИА Новости, 02.03.2026
туризм
ближний восток
абу-даби
сша
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
абу-даби
сша
Туризм, Ближний Восток, Абу-Даби, США, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Россияне, прилетевшие из Абу-Даби, рассказали об обстановке при перелете

РИА Новости: туристы, прилетевшие из Абу-Даби рассказали об обстановке в стране

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Туристы, прибывшие в Москву первым после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейсом из Абу-Даби, отметили в беседе с РИА Новости отличную организацию перелета.
"Все там отлично", - сказала РИА Новости одна из вернувшихся туристок.
Пассажир в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 22:30
Российская актриса Виктория Тарасова, сыгравшая главную роль в сериале "Глухарь", также поделилась с журналистами, что ее поразила организация всего процесса.
"Мне очень понравилось то, что страна, вообще я никогда такого не видела, я много раз бывала на войне и там, и сам, и я уже, можно сказать, привычная, конечно, к этим бомбежкам, но здесь так было все четко. Четко дали ваучер, четко вышел, тебя посадили в детский автобус. Столько народу работало", - сказала Тарасова журналистам.
Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево" в понедельник вечером. Рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби совершил посадку в 21.08 мск.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Всего за минувшие выходные были отменены 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока, большая часть из которых - в Россию из ОАЭ и обратно. Пассажиры отмененных рейсов смогли оформить возвраты более 10 тысяч билетов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Пассажир держит посадочный талон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро
Вчера, 22:33
 
Туризм Ближний Восток Абу-Даби США Шереметьево (аэропорт) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
