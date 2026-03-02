Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана

ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. ОАЭ отреагирировали на действия Ирана взвешенным образом, заявил в беседе с РИА Новости эксперт базирующегося в ОАЭ исследовательско-аналитического центра Trends Мохаммед Рашван.

Он также отметил, что до кризиса ОАЭ последовательно стремились избегать конфронтации и содействовать диалогу с Ираном, однако в ответ на атаки эмиратское правительство подтвердило свое право защищать национальный суверенитет и граждан и жителей страны.