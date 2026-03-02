https://ria.ru/20260302/oae-2078026561.html
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. ОАЭ отреагирировали на действия Ирана взвешенным образом, заявил в беседе с РИА Новости эксперт базирующегося в ОАЭ исследовательско-аналитического центра Trends Мохаммед Рашван.
"В дипломатическом плане ОАЭ
придерживаются взвешенного и выверенного подхода. Осуждая нападения Ирана
как нарушение суверенитета и международного права, официальные лица ОАЭ одновременно подчеркивают важность сдержанности и деэскалации", - сказал эксперт.
Он также отметил, что до кризиса ОАЭ последовательно стремились избегать конфронтации и содействовать диалогу с Ираном, однако в ответ на атаки эмиратское правительство подтвердило свое право защищать национальный суверенитет и граждан и жителей страны.
"Этот двойной посыл отражает более широкую стратегическую позицию ОАЭ: укрепление обороноспособности и партнерских отношений с союзниками при сохранении дипломатических каналов и отстаивании политических решений региональных конфликтов", - заключил эксперт.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.