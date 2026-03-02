Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/oae-2078026561.html
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана
ОАЭ отреагирировали на действия Ирана взвешенным образом, заявил в беседе с РИА Новости эксперт базирующегося в ОАЭ исследовательско-аналитического центра... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:21:00+03:00
2026-03-02T21:21:00+03:00
в мире
оаэ
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_62b30a3a22624ba67034c03661d0d5ae.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078007988.html
оаэ
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09a9afca84147f0a8021e16f60211a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана

Рашван: реакция ОАЭ на действия Ирана была взвешенной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. ОАЭ отреагирировали на действия Ирана взвешенным образом, заявил в беседе с РИА Новости эксперт базирующегося в ОАЭ исследовательско-аналитического центра Trends Мохаммед Рашван.
"В дипломатическом плане ОАЭ придерживаются взвешенного и выверенного подхода. Осуждая нападения Ирана как нарушение суверенитета и международного права, официальные лица ОАЭ одновременно подчеркивают важность сдержанности и деэскалации", - сказал эксперт.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран нанес удары по базе США Аль-Минхад в ОАЭ
Вчера, 19:49
Он также отметил, что до кризиса ОАЭ последовательно стремились избегать конфронтации и содействовать диалогу с Ираном, однако в ответ на атаки эмиратское правительство подтвердило свое право защищать национальный суверенитет и граждан и жителей страны.
"Этот двойной посыл отражает более широкую стратегическую позицию ОАЭ: укрепление обороноспособности и партнерских отношений с союзниками при сохранении дипломатических каналов и отстаивании политических решений региональных конфликтов", - заключил эксперт.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреОАЭСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала