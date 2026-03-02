В Госдуме назвали наземный выезд из ОАЭ крайней мерой

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским туристам, застрявшим в ОАЭ, следует рассматривать наземный выезд исключительно как крайнюю меру и только после подтверждения режима работы конкретного пункта пропуска, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Оманом и "Российское генконсульство в Дубае уже предупредило, что сухопутные переходы на границе ОАЭ Саудовской Аравией могут функционировать с перебоями. Поэтому наземный выезд следует рассматривать исключительно как крайнюю меру и только после подтверждения режима работы конкретного пункта пропуска", - сказал он.

Депутат добавил, что наземный выезд из ОАЭ в текущих условиях затруднен и практически не используется как массовый способ эвакуации, однако часть туристов пытается самостоятельно выехать из ОАЭ наземным транспортом через сопредельные государства, в частности через Оман.

"По имеющейся информации, автомобили с эмиратскими регистрационными номерами действительно не всегда могут пересекать границу, поэтому люди доезжают до контрольно-пропускного пункта, далее пересаживаются на транспорт с оманской стороны - такси или автобус", - уточнил парламентарий.

Политик отметил, что стоимость таких поездок сейчас существенно завышена: речь идет о сотнях долларов с человека. При этом, по его словам, формально для граждан России виза в Оман не требуется, что делает маршрут технически возможным.

"Однако необходимо учитывать, что в условиях кризисной ситуации пограничные переходы могут работать нестабильно. По имеющимся данным, в отдельных случаях нерезидентам Омана отказывали в пересечении границы, и людям приходилось возвращаться обратно в ОАЭ. Такие риски действительно существуют", - добавил он.