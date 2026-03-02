Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали наземный выезд из ОАЭ крайней мерой - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/oae-2078024724.html
В Госдуме назвали наземный выезд из ОАЭ крайней мерой
В Госдуме назвали наземный выезд из ОАЭ крайней мерой - РИА Новости, 02.03.2026
В Госдуме назвали наземный выезд из ОАЭ крайней мерой
Российским туристам, застрявшим в ОАЭ, следует рассматривать наземный выезд исключительно как крайнюю меру и только после подтверждения режима работы... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:12:00+03:00
2026-03-02T21:12:00+03:00
оаэ
оман
дубай
сергей кривонос
госдума рф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_0:247:3122:2003_1920x0_80_0_0_b93ed3ec9714936aea4e2e55ef46d850.jpg
https://ria.ru/20260302/turisty-2077994164.html
https://ria.ru/20260302/aeroport-2078019076.html
оаэ
оман
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5960913cf70f6f743b914019f63db336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, оман, дубай, сергей кривонос, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, Оман, Дубай, Сергей Кривонос, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Госдуме назвали наземный выезд из ОАЭ крайней мерой

Кривоносов назвал наземный выезд из ОАЭ крайней мерой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБашни Этихад в Абу-Даби
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским туристам, застрявшим в ОАЭ, следует рассматривать наземный выезд исключительно как крайнюю меру и только после подтверждения режима работы конкретного пункта пропуска, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
"Российское генконсульство в Дубае уже предупредило, что сухопутные переходы на границе ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией могут функционировать с перебоями. Поэтому наземный выезд следует рассматривать исключительно как крайнюю меру и только после подтверждения режима работы конкретного пункта пропуска", - сказал он.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Госдуме назвали наиболее оперативные варианты возвращения туристов из ОАЭ
Вчера, 18:53
Депутат добавил, что наземный выезд из ОАЭ в текущих условиях затруднен и практически не используется как массовый способ эвакуации, однако часть туристов пытается самостоятельно выехать из ОАЭ наземным транспортом через сопредельные государства, в частности через Оман.
"По имеющейся информации, автомобили с эмиратскими регистрационными номерами действительно не всегда могут пересекать границу, поэтому люди доезжают до контрольно-пропускного пункта, далее пересаживаются на транспорт с оманской стороны - такси или автобус", - уточнил парламентарий.
Политик отметил, что стоимость таких поездок сейчас существенно завышена: речь идет о сотнях долларов с человека. При этом, по его словам, формально для граждан России виза в Оман не требуется, что делает маршрут технически возможным.
"Однако необходимо учитывать, что в условиях кризисной ситуации пограничные переходы могут работать нестабильно. По имеющимся данным, в отдельных случаях нерезидентам Омана отказывали в пересечении границы, и людям приходилось возвращаться обратно в ОАЭ. Такие риски действительно существуют", - добавил он.
Депутат подчеркнул, что стихийные маршруты сопряжены с дополнительными финансовыми затратами, длительным ожиданием на границе и риском разворота. По его словам, приоритетным остается организованный вылет регулярными или вывозными рейсами при координации с авиакомпаниями, туроператорами и консульскими службами.
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Аэропорт Шарджи в ОАЭ объявил о частичном возобновлении полетов
Вчера, 20:36
 
ОАЭОманДубайСергей КривоносГосдума РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала