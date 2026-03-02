https://ria.ru/20260302/oae-2077990770.html
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 148 беспилотников
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 148 беспилотников
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ОАЭ в понедельник перехватили девять баллистических и шесть крылатых ракет, а также 148 беспилотных летательных аппаратов, следует из заявления эмиратского министерства обороны.
"Системы ПВО ОАЭ
сегодня успешно перехватили девять баллистических ракет, шесть крылатых и 148 беспилотников", - говорится в заявлении минобороны.
По данным министерства, всего с начала операции США и Израиля против Ирана и последовавших ответных ударов средства ПВО ОАЭ уничтожили 161 баллистическую и восемь крылатых ракет, а также 645 БПЛА, 44 из которых упали на территории страны.
В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов погибли три человека, 168 получили ранения, добавило МО.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани
ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона
. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.