Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 148 беспилотников

ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ОАЭ в понедельник перехватили девять баллистических и шесть крылатых ракет, а также 148 беспилотных летательных аппаратов, следует из заявления эмиратского министерства обороны.

По данным министерства, всего с начала операции США и Израиля против Ирана и последовавших ответных ударов средства ПВО ОАЭ уничтожили 161 баллистическую и восемь крылатых ракет, а также 645 БПЛА, 44 из которых упали на территории страны.