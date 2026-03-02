Рейтинг@Mail.ru
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 148 беспилотников - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 02.03.2026 (обновлено: 19:16 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/oae-2077990770.html
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 148 беспилотников
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 148 беспилотников - РИА Новости, 02.03.2026
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 148 беспилотников
Средства противовоздушной обороны ОАЭ в понедельник перехватили девять баллистических и шесть крылатых ракет, а также 148 беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:41:00+03:00
2026-03-02T19:16:00+03:00
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077473407_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a8287a208c689cc69b6ca1e55d49dcbc.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077999298.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
оаэ
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077473407_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7bae194f59962cd90fbd72883c65ad21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, сша, иран
ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Иран
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 148 беспилотников

Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 9 баллистических и 6 крылатых ракет

© REUTERS / Amr AlfikyРабота ПВО в Абу-Даби
Работа ПВО в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Работа ПВО в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ОАЭ в понедельник перехватили девять баллистических и шесть крылатых ракет, а также 148 беспилотных летательных аппаратов, следует из заявления эмиратского министерства обороны.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Системы ПВО ОАЭ сегодня успешно перехватили девять баллистических ракет, шесть крылатых и 148 беспилотников", - говорится в заявлении минобороны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США не знают, кто сейчас руководит Ираном, заявил Трамп
Вчера, 19:15
По данным министерства, всего с начала операции США и Израиля против Ирана и последовавших ответных ударов средства ПВО ОАЭ уничтожили 161 баллистическую и восемь крылатых ракет, а также 645 БПЛА, 44 из которых упали на территории страны.
В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов погибли три человека, 168 получили ранения, добавило МО.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
ОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала