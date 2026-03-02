Россиянка рассказала, сколько стоит выезд из ОАЭ через Оман в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Находящаяся в Дубае россиянка Александра Митченко рассказала РИА Новости, что некоторые туристы из России рассматривают возможность выезда домой через Оман, и только дорога из ОАЭ до Омана может обойтись в 50 тысяч рублей и более.
Она добавила, что также обсуждаются варианты улететь частным самолетом до Омана, что стоит примерно 20 тысяч долларов за билет на одного человека.
"Это ориентировочные очень цены, мы их узнаем от знакомых или в интернете, кто уже попытался или воспользовался таким путем. Официально это никто здесь не предлагает", - пояснила туристка.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
