02.03.2026
17:41 02.03.2026
Россиянка рассказала, сколько стоит выезд из ОАЭ через Оман в Россию
Россиянка рассказала, сколько стоит выезд из ОАЭ через Оман в Россию
Находящаяся в Дубае россиянка Александра Митченко рассказала РИА Новости, что некоторые туристы из России рассматривают возможность выезда домой через Оман, и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:41:00+03:00
2026-03-02T17:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072428556_0:247:3122:2003_1920x0_80_0_0_b93ed3ec9714936aea4e2e55ef46d850.jpg
https://ria.ru/20260302/turisty-2077967080.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
Россиянка рассказала, сколько стоит выезд из ОАЭ через Оман в Россию

Башни Этихад в Абу-Даби
Башни Этихад в Абу-Даби
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Находящаяся в Дубае россиянка Александра Митченко рассказала РИА Новости, что некоторые туристы из России рассматривают возможность выезда домой через Оман, и только дорога из ОАЭ до Омана может обойтись в 50 тысяч рублей и более.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Общалась с другими туристами. Некоторые думают выбираться через Оман до Стамбула или Еревана, а далее в Россию. До границы 1500 дирхам за машину (это 30 тысяч рублей). Границу пешком. И дальше до аэропорта Маскат 20 тысяч рублей", - сказала Митченко.
Аэропорт Заид в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Роспотребнадзор рассказал о правах туристов на Ближнем Востоке
Вчера, 17:40
Она добавила, что также обсуждаются варианты улететь частным самолетом до Омана, что стоит примерно 20 тысяч долларов за билет на одного человека.
"Это ориентировочные очень цены, мы их узнаем от знакомых или в интернете, кто уже попытался или воспользовался таким путем. Официально это никто здесь не предлагает", - пояснила туристка.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
