Россиянка рассказала, сколько стоит выезд из ОАЭ через Оман в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Находящаяся в Дубае россиянка Александра Митченко рассказала РИА Новости, что некоторые туристы из России рассматривают возможность выезда домой через Оман, и только дорога из ОАЭ до Омана может обойтись в 50 тысяч рублей и более.

"Общалась с другими туристами. Некоторые думают выбираться через Оман до Стамбула или Еревана , а далее в Россию . До границы 1500 дирхам за машину (это 30 тысяч рублей). Границу пешком. И дальше до аэропорта Маскат 20 тысяч рублей", - сказала Митченко.

Она добавила, что также обсуждаются варианты улететь частным самолетом до Омана, что стоит примерно 20 тысяч долларов за билет на одного человека.

"Это ориентировочные очень цены, мы их узнаем от знакомых или в интернете, кто уже попытался или воспользовался таким путем. Официально это никто здесь не предлагает", - пояснила туристка.